“Le riforme dimezzate”: presentazione del libro di Marco Leonardi

Marco Leonardi Professore dell’Università Statale di Milano, venerdì 25 gennaio alle ore 18 sarà a Parma alla libreria Feltrinelli al Barilla Center, per presentare il suo ultimo libro “Le Riforme Dimezzate”.

Marco Leonardi è stato consigliere economico a Palazzo Chigi tra il 2014 e 2018 e ha seguito direttamente i processi che hanno portato all’elaborazione delle leggi ed è quindi in grado di raccontare, da chi è stato dietro le quinte, di uno dei processi di riforma più complessi e accidentati del nostro Paese: quello che tocca lavoro, pensioni e lotta alla povertà. Una stagione riformista attesa da decenni ma per la quale, forse, il Paese non era pronto.

Leonardi ritiene che dietro le riforme avviate c’è un disegno che colma ritardi di anni e la loro cancellazione sarebbe un ritorno al passato che l’Italia non può permettersi.A conversare con l’autore saranno il Prof. Guido Cristini dell’Università di Parma , Donato Sementina della segreteria confederale della CISL e la Prof.sa Beatrice Luceri dell’Università di Parma e componente del consiglio nazionale di LibertàEguale.