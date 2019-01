Andrea Scarabelli si candida a sindaco di Fidenza con l’appoggio dei partiti di centrodestra: “Penso alla Fidenza che vorrei per i miei figli”

“Non ho le soluzioni in tasca ma conosco Fidenza e i suoi problemi. Conoscere i problemi vuol dire essere già a metà strada per risolverli”.

Così Andrea Scarabelli ha presentato ieri al ristorante Astoria di Fidenza la sua candidatura a sindaco.

Scarabelli, 41 anni, imprenditore, è sposato con due figli.

“Ho deciso di candidarmi a sindaco perché spesso penso alla Fidenza che vorrei per i miei figli – ha spiegato Scarabelli – . Per loro vorrei una città in cui possano girare tranquilli e camminare sicuri per strada alla sera, andare nei parchi senza calpestare bottiglie rotte e siringhe, stare in casa propria senza paura dei ladri. Una città che dia loro opportunità di aggregazione, di lavoro, di studio e che non lasci indietro nessuno. Non penso di avere le soluzioni a tutto ma conosco diversi problemi della mia città. Conoscere i problemi vuol dire essere già a metà strada per risolverli. Insieme alla squadra che si sta raggruppando intorno a me, fatta di persone stimate e capaci, cercheremo di ascoltare e coinvolgere i cittadini per trovare le migliori soluzioni per essere d’aiuto al maggior numero di persone, nella consapevolezza di non poter accontentare tutti. Cercherò di usare la diligenza del buon padre di famiglia per prendermi cura di Fidenza.

Sto dialogando con le forze del centrodestra e con i gruppi civici con cui abbiamo tanti punti programmatici in comune. Ad esempio, l’attenzione alla sicurezza e al decoro urbano, la visione di un centro storico vivo come quello di una volta, l’impegno per il rilancio della frazioni, un’amministrazione aperta che non condizioni le scelte ma stabilisca regole certe uguali per tutti al solo fine di perseguire il bene della comunità”.