Sicurezza, Cesari (Pd): “E’ stato bello sentirsi dare dello sceriffo. Altro che svuota carceri!”

Commentando la notizia dei furti in casa triplicati in un anno a Parma e del dilagare della droga, il sindaco di Sorbolo e segretario provinciale del Pd, Nicola Cesari, ha scritto su Facebook: “Un allarme sociale che deve interrogare prima di tutto le nostre coscienze… quello che ho provato a fare per anni, sensibilizzando i cittadini.

È stato bello sentirsi dare dello sceriffo… meno dell’invasato, dai miei compagni di partito…

Questi sono i numeri… altro che svuota carceri…

Bisogna avere l’umiltà di ammettere quello che è palese e trovare delle soluzioni efficaci, come ho cercato di fare io!”