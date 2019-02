Borgotaro è Europa: incontro pubblico promosso dal M5S

Sabato 2 febbraio 2019, dalle ore 11 alle ore 13, presso la Sala del Museo delle Mura di Borgo Val di Taro, il M5S terrà un incontro pubblico allo scopo di aggiornare la cittadinanza sulle proprie attività legate al territorio della Valtaro, ospitando per la prima volta al “Borgo” la Portavoce presso il Parlamento Europeo Eleonora Evi, membro della Commissione Petizioni, in merito alle Petizioni presentate al Parlamento Europeo da parte di Matías Eduardo Díaz Crescitelli, attivista del Gruppo MoVimento 5 Stelle di Parma e Provincia.

Sarà occasione per promuovere l’utilizzo dello strumento delle petizioni, in un’ottica di educazione alla cittadinanza. Inoltre, sarà occasione per parlare delle petizioni presentate dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle presso la competente commissione del Parlamento Europeo allo scopo di tutelare i diritti fondamentali delle bambine e bambini, delle ragazze e ragazzi e di tutti i Cittadini Europei del comune di Borgo Val di Taro.

Come di consueto, l’incontro sarà occasione di condivisione con i rappresentanti del M5S in merito alle situazioni che coinvolgono il territorio della Valtaro, e della provincia di Parma in generale, con la possibilità di poter dialogare sui processi decisionali dell’Unione Europea, sul valore di una petizione come strumento dei cittadini europei nell’ambito delle politiche comunitarie, e soprattutto sui diritti e le tutele che, sulla base dei trattati internazionali, devono essere sempre riconosciuti a tutti i cittadini sopra ogni altro interesse.

Per noi la Salute dei bambini e degli adolescenti e la tutela dell’ambiente é fondamentale, di primario interesse, e fonte di ispirazione per continuare a lavorare con l’obiettivo unico del bene comune.

Ufficio Stampa