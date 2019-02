Questa mattina sulla strada provinciale Colorno-Mezzani, in corrispondenza dell’incrocio tra via Fontanella e via Bottego, si è verificato un grave incidente stradale tra un Fiat Fiorino e una Ford Fiesta.

Il conducente del Fiorino è stato trasportato in elisoccorso nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma.