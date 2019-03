Focus Group in municipio nell’ambito del programma europeo IUC per promuovere il benessere a livello organizzativo

Si sono svolti, questa mattina in municipio, due Focus Group nell’ambito del programma europeo IUC – International Urban Cooperation – relativi all’individuazione ed alla valutazione della barriere che possono ostacolare o interrompere l’avanzamento di carriera.

Si è trattato di un momento di confronto ed approfondimento che ha coinvolto dipendenti donne e dipendenti uomini dell’Amministrazione, suddivisi in due gruppi, in base al genere, ed appartenenti a diversi settori e con inquadramenti diversi, alla presenza di Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini con delega alle Pari opportunità del Comune Parma

L’obiettivo del Focus Group è quello di migliorare il clima organizzativa del Comune di Parma attraverso lo scambio di opinioni dei dipendenti stessi. Il compito di elaborare uno strumento efficace in questo senso è stato affidato all’Università degli Studi di Parma per cui erano presenti la professoressa Luisa Molinari e la dottoressa Valentina Grazia del Dipartimento Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. Le ricercatrici dell’Ateneo che seguono questo tipo di percorso, attraverso i Focus Group, hanno inteso coinvolgere ed ascoltare il personale dipendete che ha potuto fornire, attraverso l’esperienza maturata sul campo, importanti spunti di riflessione, utili per dare seguito al progetto ed alle sue positive ricadute in termini di cambiamento organizzativo.

Nei prossimi giorni si svolgeranno altri quattro Focus Group per coinvolgere anche le Posizioni Organizzative ed i Dirigenti. Alla fine del processo ci sarà una restituzione per tutto l’Ente.