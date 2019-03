Corri con noi! Iniziativa di Donna Moderna a Parma

“Se hai altre donne con cui correre fai già meno fatica”.

“Per bruciare calorie e ritrovare la motivazione corri con no”.

Sono alcuni degli slogan di “Corri con noi” iniziativa di Donna Moderna che prenderà il via a Parma lunedì 25 Marzo alle 18,30 presso il Parco Ducale (ingresso via Kennedy- Piazzale Santa Croce).

Dal 25 marzo, in 7 città italiane, per 28 settimane si creeranno gruppi di allenamento, runner crew al femminile (anche di camminatrici) che si muoveranno insieme con tre allenatori (che seguiranno le partecipanti in base al loro livello di preparazione) e un ambassador (che trasferirà loro passione ed esperienza). Tre gruppi (uno di camminata, uno di avviamento alla corsa e uno di corsa avanzata) con un appuntamento settimanale da marzo a inizio luglio e da settembre a novembre, che potranno partecipare a 5 gare nazionali e ad un’adrenalinica sfida finale: l’Iriki Adventure in Marocco.

L’ambassador parmigiana è Elisa Adorni che oggi ha fatto tappa in Municipio dove ha raccolto le adesioni delle Assessore della Giunta e i complimenti del Vice Sindaco Marco Bosi, Assessore allo Sport. Elisa Adorni selezionata tra più di 320 candidate dal progetto di Donna Moderna Negev Adventure, ha percorso 80 km sotto il sole del deserto del Negev con un gruppo di sole donne grazie ad un progetto realizzato da “Donna Moderna” insieme all’Ufficio Nazionale israeliano del Turismo. Elisa Adorni, 38enne di Parma, dottoressa in Architettura, Fisioterapia e Scienze motorie ha partecipato per alcuni anni, come architetto, agli scavi archeologici in Siria, a Damasco e a Rabat in Marocco, oggi è stabile a Parma e lavora all’Ospedale Maggiore con gli anziani in programmi di prevenzione che contemplano l’attività fisica.



“Lo sport può davvero migliorarci la vita” dice Elisa “praticarlo tra donne acquista un valore in più: di scambio, di sorellanza, di socializzazione e di sostegno nel superare i propri limiti e nel consolidare la propria autostima. Spero che l’appuntamento al Parco Ducale, tutte insieme, possa diventare un’abitudine piacevole e via via sempre più allargata”.

Già quasi cento iscritte al primo giorno di “Corri con noi” che partirà lunedì prossimo, 25 marzo alle 18,30 dall’ingresso del Parco Ducale di Via Kennedy.

L’iscrizione a tutti gli allenamenti costa 35 euro che si può pagare al momento dell’iscrizione, online con bonifico, carte di credito e PayPal comprende la partecipazione ai 28 allenamenti, una sacca con una canotta personalizzata “Corri con noi” e la possibilità di iscriversi a prezzi agevolati a 5 gare nazionali e all’Iriki Adventure.