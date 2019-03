“Cacio & Marsala” ad Arte & Gusto

La Wine and Food Academy di Parma continua il suo percorso di valorizzazione dei prodotti nazionali e locali e organizza in collaborazione con l’ONAF per mercoledì 27 Marzo alle ore 20 nei locali di Arte & Gusto siti in Via Emilia Est, 87 a Parma l’evento “Cacio & Marsala”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la delegazione ONAF di Parma e ha il patrocinio del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

La serata prevede una degustazione di formaggi di altissima qualità, dove a fare gli onori di casa saranno due stagionature di Parmigiano Reggiano DOP trentasei e quarantotto mesi.

Seguirà una selezione di due formaggi siciliani, tra cui una Vastedda della Valle del Belice DOP, un Piacentinu Ennese DOP (pecorino stag.6 mesi), e per finire un piemontese Blu di Pecora (erborinato a latte crudo di pecora). La serata si concluderà con un Timballo di bucatini e melanzane e un cheese cake preparato dalla Chef Alfonso Francese del rinomato ristorante Arte & Gusto.

Sarà un viaggio emozionale ed entusiasmante nel fantastico mondo dei formaggi tipici proposti, che per l’occasione sposeranno il Marsala, un vino avvolgente e unico al mondo, il quale grazie alla sua ricchezza di aromi amplificherà le caratteristiche organolettiche dei formaggi e darà un’esplosione di sapori di rara finezza regalando emozioni profonde.

Il Marsala è un vino intrigante e magico che da sempre ha accompagnato i grandi eventi della storia europea ed è legato indissolubilmente alla storia del Risorgimento italiano. Furono le navi inglesi che cariche di vino che impedirono ai Borboni di sparare sulle navi dei Mille. Garibaldi quando ritornò successivamente a Marsala chiese di quel vino dolce che aveva assaggiato e dal quale ne era rimasto affascinato. Da allora il Marsala Superiore è stato ribattezzato con il nome dell’eroe dei due mondi.

La serata permetterà ai nostri ospiti grazie al prezioso contributo dei maestri assaggiatori ONAF, di approfondire le tecniche di assaggio dei formaggi e alcuni aspetti sulla storia del Marsala e sul suo terroir.

Le sei tipologie i vini sono state forniti dalle Cantine Intorcia e Frazzitta Vini Sas con la consulenza degli enologi marsalesi Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera.