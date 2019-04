Arriva una nuova Guida turistica che ha come protagonista Parma

Arriva una nuova Guida turistica che ha come protagonista la nostra città della collana incentro

Questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Cristiano Casa, assessore al Turismo del Comune di Parma, di Chiara Bombardieri autrice del volume, di Elena Commessatti, scrittrice e giornalista e direttrice della collana incentro e di Marco Vertovec editore di Odòs Libreria Editrice, è stata presenta la guida alla città.

“Una guida diversa dalle altre che ben rispecchia la nostra città. Le passeggiate sono l’elemento distintivo di Parma e qui le possiamo trovare, una guida per i visitatori della nostra città accattivante e curiosa” ha introdotto Casa. Una scelta che contraddistingue la collana incentro è “raccontare le città d’Italia con passione e rigore, trasmettendo al visitatore il piacere di conoscerle stimolandolo anche con aneddoti unici che fanno parte della cultura e della storia delle città. Ogni guida porta gli autori a raccontare, con un linguaggio leggero e autentico, ciò che più caratterizza una città” ha sottolineato la direttrice della collana Commessatti.

L’autrice, Chiara Bombardieri, è stata ispirata e ammaliata dalla nostra città: “Ho scritto Parma una guida, per capire cosa mi aveva stregato di questa città quando l’ho incontrata la prima volta e cosa mi manca ora che l’ho lasciata. Ho fatto un viaggio, senza badare all’orologio proprio come un visitatore che arriva in una città e vuole assaporare la vita e le bellezze che lo circondano. E’ una guida attuale, aggiornata e traghetterà i turisti alla conoscenza di Parma”.

La guida:

Parma diventa un nuovo tassello nel viaggio narrativo della collana incentro che descrive con rigore artistico, intima verità e originale brio le città italiane lontane dai più battuti circuiti turistici. Parma una guida, è completa ed aggiornata. Descrive lo sguardo di un’insider, una guida contemporanea al meglio di Parma, una passeggiata lenta tra musei, musica, giardini, buon cibo e con l’anima a posto.

Parma una guida svela ai turisti e ai parmigiani gemme artistiche, aneddoti storici e ritratti di concittadini attraverso dieci passeggiate lente descritte con cura, precisione e una contagiosa spensieratezza.

Un puntuale affresco storico fornisce le coordinate temporali per comprendere l’evoluzione cittadina, mentre la parte dedicata alle informazioni pratiche offre un aiuto concreto ai viaggiatori alla ricerca dei negozi di qualità per lo shopping, degli alloggi più adatti in cui dormire, oltre a numerose informazioni e consigli su come arrivare e muoversi in città.

Ampio spazio è dedicato alla cultura gastronomica, intesa come racconto del territorio e dei locali e ristoranti che offrono cucina contemporanea e tradizionale.

Le guide incentro pongono molta cura nella grafica, presentano le originali Top5: una classifica sulle cose più importanti da vedere che può spaziare dagli oggetti custoditi nei musei, al cibo, ai giocatori del Parma… un’inedita sintesi sotto forma di classifica.

Nella sezione Visioni d’Autore, le guide incentro, offrono un originale sguardo d’autore: si racconta Parma vista da scrittori, poeti e giornalisti che hanno vissuto o soggiornato in città nel corso del tempo, mentre cinque autori contemporanei parmigiani di nascita o d’adozione (Guido Conti, Marzio Dall’Acqua, Armando Minuz, Tito Pioli, Valerio Varesi) svelano al lettore i propri luoghi del cuore. Ad oggi la collana incentro racconta le città: Udine, Trieste, Padova, Verona, Gorizia e Collio, Cividale e Colli orientali, Bologna, Palermo, Parma, Ravenna, Bassano del Grappa, Trento, Matera e Genova.

Chiara Bombardieri è nata e cresciuta in Franciacorta, ma si è trasferita a Parma nel 1999 per studiare beni culturali e vi ha vissuto per undici anni, in 33mq stipati di libri e di pentole. Il suo cuore batte ancora per Parma (soprattutto se c’è di mezzo una partita di calcio), anche se adesso vive (e corre) a Reggio Emilia, dove si occupa del patrimonio storico (biblioteca, archivio e museo) dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro.