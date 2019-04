Uova di Pasqua AIL anche a Parma questo weekend

Anche a Parma i volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma tornano con l’iniziativa Uova di Pasqua Ail, in programma nei giorni 5, 6, e 7 aprile.

Il tradizionale appuntamento, giunto alla 26esima edizione, è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell’Associazione.

La manifestazione ha permesso negli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue. Il 2019 è un anno davvero importante per l’AIL che celebra i suoi 50 anni di attività. In mattinata, nel punto vendita di Via Mazzini anche l’ematologo Vittorio Rizzoli e l’assessora alla Sanità del Comune di Parma Nicoletta Paci.

Per trovare le Uova di Pasqua AIL chiama il numero 06 7038 6013, visita il sito www.ail.it o scarica l’App AIL Eventi. PER DONAZIONI: C/C POSTALE AIL N. 873000.