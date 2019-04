“Non temete, voi siete preziosi ai miei occhi”. Gli omosessuali credenti di Parma si riuniscono in una veglia di preghiera

Il 16 maggio alle ore 21 presso la Chiesa Metodista – Valdese di Borgo Giacomo Tommasini si terrà l’annuale veglia di preghiera per le vittime dell’omofobia organizzata dai gruppi credenti di Spiritualità Arcobaleno e il gruppo Davide.

Oramai, da oltre 10 anni, viene organizzata tale veglia per superare ogni forma di discriminazione e per rispondere all’odio con l’amore dando un segno positivo di speranza teso a fronteggiare le troppe violenze contro le persone LGBT.

In circa 30 città italiane, ma anche in tante altre città d’Europa, in occasione del 17 maggio giornata internazionale per la lotta al l’omobitransfobia, si organizzano celebrazioni, veglie e momenti di riflessione per far memoria anche con la preghiera degli omosessuali che ancora oggi sono vittime di discriminazioni.

Anche quest’anno il progetto “Gionata” ha lanciato a febbraio il bando per indicare e scegliere il versetto biblico sul quale tutte le comunità di cristiani omosessuali italiani dovranno riflettere e meditare.

Al termine del singolare sondaggio e’ stato scelto il versetto di Isaia 43,1.4 nella parte che recita: ” non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome : tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi , perché sei degno ed io ti amo.” Su tali parole tutti i vari gruppi di credenti LGBT stanno costruendo le varie veglie che si celebreranno nella settimana che va dal 12 al 19 maggio. In più parti la Bibbia ripete l’invito a non temere, perché la paura e’ spesso un ostacolo ai nostri cammini di fede; ma il Signore ci ha chiamati per nome come fanno i genitori con i propri figli perché noi siamo tutti preziosi agli occhi di Dio indipendentemente dal nostro orientamento sessuale.

Anche a Parma si rifletterà su tali parole e i gruppi di Spiritualità Arcobaleno (omosessuali credenti LGBT ) e il Gruppo Davide (genitori credenti di figli omosessuali) hanno intessuto una veglia che inizierà con la proiezione del video della canzone “no matter what” di Calum Scott , seguirà un saluto ed un’ introduzione e successivamente ci sarà la presentazione del tema e del percorso.

Si proseguirà con il simbolismo dell’albero della Parola, dove ognuno sarà invitato a raccogliere dai rami una frase delle Sacre Scritture; successivamente si leggerà il brano di Isaia e ci sarà una riflessione su di esso.

La veglia continuerà con testimonianze che si alterneranno alla lettura di salmi, seguiti da un momento di silenzio.

Al termine dell’incontro, i presenti potranno scambiarsi i messaggi precedentemente raccolti dall’albero e rivolgere al buon Dio preghiere spontanee e vedere tutti insieme l’ultimo successo di Simone Cristicchi dal titolo “Abbi cura di me” . In tale modo, ci si augura, anche a Parma, di poter attirare l’attenzione sui crimini scellerati dell’intolleranza, affinché anche una piccola luce che parta dalla nostra città possa scacciare l’oscurità , unire le varie comunità di fede promuovendo un dialogo interconfessionale ed inter religioso che vada oltre la giornata ed il momento che si vuole celebrare.

Raffaele Crispo