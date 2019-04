“Il buio oltre il risparmio” a Parma

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma e Confconsumatori organizzano un appuntamento per parlare di “risparmio tradito”. Venerdì 12 aprile alle 17,00 nell’Aula Lauree in via J. F. Kennedy 6 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma (ingresso libero) verrà presentato il docufilm di Fabrizio Rizzi “Il buio oltre il risparmio”.

Seguirà il dibattito moderato dall’ingegner Paolo Scarpa a cui prenderanno parte:

Prof. Luca Di Nella, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Prof. Giulio Tagliavini, Docente di Economia degli Intermediari finanziari

Prof. Augusto Schianchi, Docente di Scienza delle finanze

Mara Colla, Presidente Confconsumatori nazionale.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, ha lo scopo di dare voce ai tanti italiani che hanno visto di punto in bianco dissolversi i risparmi di una vita. È un tema di stringente attualità, connesso al dibattito nazionale sul Fondo Indennizzo Risparmiatori su cui il Governo si sta esprimendo proprio in questi giorni. Dopo la proiezione verrà lasciato ampio spazio al dibattito per indagare cause, conseguenze e possibili rimedi di quello che Rizzi ha definito uno “tsunami” delle banche che ha travolto moltissime famiglie.

IL DOCUFILM E IL RISPARMIO TRADITO A PARMA – Il documentario di Fabrizio Rizzi “Il buio oltre il risparmio” è tratto dal libro “I diseredati” e racconta la storia di tanti piccoli risparmiatori italiani traditi a partire dal piano di salvataggio delle banche popolari sino ad arrivare ai diamanti passando dalle subordinate Mps e dal fallimento delle due banche venete.

Anche a Parma si contano tante famiglie che hanno visto andare in fumo i propri risparmi: non solo banche popolari e banche venete, ma anche fondi immobiliari, subordinate Mps e, soprattutto, diamanti da investimento: in totale sono circa 250 i casi riscontrati da Confconsumatori solo negli ultimi due anni (senza contare, cioè, vicende più datate ma ancora, purtroppo, in corso, come il caso Parmalat).

Un dramma privato che ha portato anche l’Università di Parma, in particolare il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, a lavorare intensamente sul tema della tutela dei risparmiatori anche con laboratori sperimentali, come quelli dedicati ai diamanti da investimento e ai buoni fruttiferi postali.

LA VOCE DEGLI “AZZERATI” – «Il documentario, girato tra Empoli e Ferrara, – commenta Mara Colla, presidente di Confconsumatori – esplora l’aspetto umano, le ricadute reali di un’operazione in cui l’onere di salvataggio delle banche viene scaricato sui piccoli azionisti e sui detentori di obbligazioni subordinate. Vicende umane di famiglie colpite da uno tsunami: risparmi di una vita spariti, la disperazione di chi all’improvviso realizza di non avere più nulla, il senso di vergogna, le storie degli “azzerati”». Tra le testimonianze presenti nel docufilm, per guidare lo spettatore tra le pieghe di una vicenda senza responsabili apparenti, ci sono quelle del giornalista Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, di Alessandro Banfi, direttore Mediaset, e dell’avvocato grossetano Marco Festelli. «Nel docufilm parlano i truffati – commenta Mara Colla – Un vortice di situazioni che portano a galla lo scheletro di un sistema malato. Com’è stato possibile tutto questo?». Il docufilm “Il buio oltre il risparmio” prova a dare una risposta.