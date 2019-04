In seguito agli accordi di questa mattina la candidatura di Pizzarotti alle elezioni europee del 26 maggio come capolista nel collegio Nord-Est per la lista “+Europa-Italia in Comune” era data per certa… mancava solo l’ufficialità, che continua a mancare.

Tempi tecnici? Un ripensamento?

Insieme a lui si candideranno tutti i big della lista, tra cui Emma Bonino nel collegio dell’Italia Centrale. AM