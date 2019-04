Giovedì 25 aprile mercato in via Spezia a Parma

In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile il Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom Parma, torna in via Spezia a Parma con un nuovo mercato cittadino.

La manifestazione, che si terrà dalle 9 alle 20 nel tratto compreso tra P.le Barbieri e la rotonda con via Calatafimi esclusi, porterà in città circa 40 operatori con stand di abbigliamento, calzature, artigianato artistico, oggettistica per la casa e molto altro.

Immancabile inoltre la partecipazione di alcune attività della via che allestiranno anche dei punti ristoro a base di street food e prodotti tipici.

L’evento è realizzato in collaborazione con il mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga.