Aggredisce una donna: arrestato per evasione e denunciato per lesioni aggravate

Nella mattinata di ieri è giunta una chiamata al 113 da parte di una donna che segnalava di essere stata aggredita da un uomo.

Le volanti della Questura sono immediatamente giunte sul luogo dei fatti.

A seguito delle indagini eseguite si è appurato che il soggetto, autore del fatto, era un italiano classe ’62, pluripregiudicato, con avviso orale e agli arresti domiciliari.

Per questi motivi è iniziata la ricerca dell’uomo, che nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione non era rintracciabile a casa.

E’ stato trovato solo a seguito di ulteriori ricerche e tratto in arresto per il reato di evasione. Per l’aggressione è stato invece denunciato per lesioni aggravate.