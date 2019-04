Il Comune di Parma aderisce a “Il Maggio dei Libri 2019”. Il programma

Il Comune di Parma aderisce anche quest’anno a “Il Maggio del Libri 2019” con un ricco calendario di appuntamenti promossi dall’assessorato alla Cultura e dalle Biblioteche comunali, rivolti a bambini e famiglie, ma anche agli adulti.

Le iniziative in programma nelle Biblioteche Comunali della città spazieranno da laboratori creativi, dedicati al disegno e alla pittura, a presentazioni di libri, a cui si aggiungeranno letture, atelier e mostre.

Ad arricchire il calendario saranno anche gli incontri tematici, a cura della Biblioteca Pavese, organizzati nella Scuola primaria Palli di Fognano, a conclusione del progetto annuale “Crescere leggendo 2018/19” che ha visto coinvolti i bambini di questa scuola, insieme ai loro genitori, in incontri in cui si è promosso il valore della lettura ad alta voce e della narrazione in famiglia, a partire dall’esperienza del personale bibliotecario e dal ricco patrimonio librario della biblioteca stessa.

Inoltre, nella giornata di sabato 25 maggio, a conclusione del progetto di promozione della lettura “Viaggiare con gli occhi della poesia”, si terrà al Parco Ducale, attorno alla serra e alla Biblioteca Alice, una grande festa con letture poetiche in italiano, e in lingua, laboratori di manipolazione, scrittura poetica e disegno, oltre ad un workshop di illustrazione botanica a cura di un’ospite speciale: l’illustratrice Gioia Marchegiani.

Il claim del Maggio dei Libri 2019 è “Se voglio divertirmi leggo”, illustrato da Mariachiara Di Giorgio attraverso un’allegra banda di personaggi immaginari, usciti dal mondo delle fiabe e della fantasia e pronti a ispirare gli organizzatori per le iniziative più originali. L’obiettivo? Liberare la creatività in nome della lettura e cimentarsi nell’organizzazione di iniziative che coinvolgano le persone più diverse, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali.

Il “Maggio dei Libri” è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, e la media partnership di Rai Cultura e Rai Scuola.

Gli appuntamenti sono gratuiti e ad ingresso libero, salvo dove diversamente specificato.

Programma iniziative “Maggio Dei Libri 2019”

Incontri per bambini e famiglie

Domenica 5 maggio

Biblioteca Pavese, ore 16

“Gli occhi sul giardino” laboratorio grafico-pittorico per bambini a cura di Monica Monachesi.

Dai 6 ai 10 anni. Max 15 partecipanti. Info e prenotazioni 0521-493345

Biblioteca Alice, ore 10

“Acrobazie a cavallo della poesia” incontro per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni e loro famiglie. A cura di Cantastorie a progetto. Dai 4 ai 7 anni. Max 20 bambini.

Info e prenotazioni: alice@comune.parma.it 0521-031751

Lunedì 6 maggio

Scuola primaria di Fognano, dalle 16.30

“Crescere leggendo 2018/19″dalla Biblioteca Pavese alla Scuola primaria N. Palli di Fognano, una ricca selezione di racconti di avventura e saggi sull’esplorazione per bambini e famiglie. Evento aperto alla cittadinanza del quartiere

Giovedì 9 maggio

Biblioteca Pavese, ore 10.30

“E’ da tanto che ti aspetto”, laboratorio creativo-espressivo rivolto alle mamme al 7° mese di gravidanza per la realizzazione di un libro tattile. Gli altri 4 incontri saranno concordati con le partecipanti.

Max 7 partecipanti. Info e prenotazioni: 0521-493345

Sabato 11 maggio

Biblioteca Alice, ore 16.30

“Gli occhi sulla città” a cura di Monica Monachesi. Laboratorio di disegno ideato per conoscere il patrimonio di bellezza che ci circonda e per condividerlo. Dai 7 anni. Max 20 partecipanti.

Info e prenotazioni: alice@comune.parma.it 0521-031751

Lunedì 13 maggio

Scuola primaria di Fognano, dalle 16.30

“Crescere leggendo 2018/19” dalla Biblioteca Pavese alla Scuola primaria N. Palli di Fognano, una ricca selezione di racconti gialli e di paura per bambini e famiglie. Evento aperto alla cittadinanza del quartiere

Sabato 18 maggio

Biblioteca Pavese, ore 16 “Pizza Story” filastrocca scritta da Giorgio Montanari e illustrata da Marianna Salerno. Segue laboratorio di disegno condotto dall’illustratrice.

Dai 6 anni. Info e prenotazioni: 0521-493345

Lunedì 20 maggio

Scuola primaria di Fognano, dalle 16.30

“Crescere leggendo 2018/19″dalla Biblioteca Pavese alla Scuola primaria N. Palli di Fognano, una ricca selezione di racconti fantasy per bambini e famiglie. Evento aperto alla cittadinanza del quartiere

Sabato 25 maggio

Parco Ducale-Biblioteca Di Alice, Serra Storica del Giardino Ducale

Dalle 10.30 alle 20 Giornata conclusiva del progetto Viaggiare con gli occhi della Poesia

Laboratori, letture, atelier, una mostra e tanti LIBRI.

Info Biblioteca di Alice: alice@comune.parma.it 0521-031751

Domenica 26 maggio

Biblioteca Pavese, ore 16.30

“Alla scoperta della tavola periodica”

laboratorio scientifico per bambini a cura dell’Associazione Googol. Dagli 8 ai 12 anni. Max 20 bambini. Info e prenotazioni: 0521-493345

Lunedì 27 maggio

Scuola primaria di Fognano, dalle 16.30

“Crescere leggendo 2018/19”

dalla Biblioteca Pavese alla Scuola primaria N. Palli di Fognano, una ricca selezione di racconti per

le vacanze per bambini e famiglie. Evento aperto alla cittadinanza del quartiere

Incontri per adulti

Mercoledì 8 maggio

Biblioteche del San Paolo- Guanda e Internazionale Ilaria Alpi, ore 18

“Gli uomini renna della Mongolia; Tsaatan, i Signori della Taiga” di David Bellatalla (Töpffer Edizioni, 2019). Conversano con l’autore Beppe Mecconi e Mariangela Guandalini

Giovedì 16 maggio

Biblioteca Pavese, ore 18.30

Pagine di Scienza 2019

“Molecole del gusto, ovvero la chimica dei sapori” (Mup collana Percorsi, 2018). L’autore Gianni Galaverna dialoga con Francesca Messina e Daniela Gaggiero

Biblioteca Palatina, ore 17

Presentazione del volume di Mauro Guerrini, “De bibliothecariis. Persone, idee, linguaggi”, Firenze University Press, 2017.

Introduce Grazia Maria De Rubeis. Intervengono Giorgio Montecchi e Alberto Salarelli

Conclusioni di Mauro Guerrini

Venerdì 17 maggio

Biblioteche del San Paolo – Guanda e Internazionale Ilaria Alpi, ore 18

Millennial Writers- Nuove generazioni letterarie

“Clarisse” di Sara Cocconi (Gedi Editoriale, 2018)

“Le cronache dell’Awad” di Elena Mora (Planet Book, 2019)

Dialoga con le giovani scrittrici Chiara Manchi docente di Lingua e Letteratura Italiana-Liceo Scientifico “G. Ulivi” di Parma

Venerdì 24 maggio

Biblioteca Pavese, ore 18.30

Pagine di scienza 2019

“Il formicaio intelligente” (Zanichelli collana Chiavi di Lettura, 2018)

L’autore Donato Grasso dialoga con Emanuela Colombi

Sabato 25 maggio

Biblioteche del San Paolo – Guanda e Internazionale Ilaria Alpi, ore 16

“La Rivoluzione delle Api, come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo”

di Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga (Nutrimenti, 2018)

Conversa con le autrici Antonella Ferrari, referente Slow Food Parma

nell’ambito del Festival Sviluppo Sostenibile ASVIS

Mercoledì 29 maggio

Biblioteche del San Paolo – Guanda e Internazionale Ilaria Alpi, ore 18

“Per una Botanica della Poesia” da una idea di Sebastiano Adernò presentazioni e letture poetiche di autori provenienti da diverse città italiane, a cura di Luca Ariano

Giovedì 30 maggio

Biblioteca Pavese, ore 18.30

Pagine di scienza 2019

“L’eredità di Mendel” (Hoepli collana i Microscopi, 2018)

L’autore Alfonso Lucifredi dialoga con Emanuela Colombi

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti salvo dove diversamente indicato.

