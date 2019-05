Forma Futuro, approvato il bilancio 2018: oltre 2.200 le persone coinvolte nelle attività e conti in positivo

L’Assemblea dei soci di Forma Futuro, Società consortile senza scopo di lucro per la formazione professionale e di proprietà in quote paritetiche dei Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo di Taro ha approvato il Bilancio d’esercizio 2018, ancora una volta con un risultato più che positivo.

“Il valore delle attività realizzate dall’Ente nel 2018 – ha dichiarato il presidente del Consiglio di Amministrazione Aluisi Tosolini – è anche per quest’anno in utile, anzi cresce rispetto al 2017 e si attesta sui 3,6 Milioni di Euro; con un impatto sul territorio delle attività che ha visto coinvolte oltre 2.200 persone, dalla formazione iniziale, alla formazione per gli adulti, fino alle attività di orientamento alle professioni e al mercato del lavoro grazie al progetto “Parma Futuro””.

Forma Futuro si conferma pertanto fra i principali attori locali per le politiche di inclusione sociale e lavorativa e le persone in cerca di occupazione nei distretti di Fidenza, della Val Taro e Val Ceno, nonché di Parma.

L’attività del 2018, oltre ai percorsi di istruzione e formazione professionale, si è concentrata sulla formazione tecnica nella filiera della meccanica con tassi di occupazione entro sei mesi dal termine del percorso di oltre il 70%. Sempre concentrandosi sulle vocazioni del territorio e le esigenze delle imprese, Forma Futuro ha valorizzato la propria attività nell’ambito della filiera del food e dell’agroalimentare e nell’ambito delle professioni socio-sanitario, dove ormai giunti alla centesima edizione del corso OSS, ha inserito al lavoro oltre 1.000 persone.

Rimane sempre attivo lo sportello di orientamento alle professioni nel settore della manifattura, del food e delle professioni socio-sanitarie presso i 4 presidi territoriali di Parma, Fidenza, Fornovo di Taro e Borgotaro. E’ l’unico ente che continua ad avere presidi stabili in zona montana, con una forte attenzione ai temi ambientali e della sostenibilità.

I Soci e il Cda hanno colto l’occasione dell’assemblea annuale per ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori per il lavoro svolto al servizio delle persone, delle aziende e delle istituzioni del nostro territorio.