Scoppia un incendio in un edificio di Montechiarugolo

Corso nottata a Montechiarugolo via Montepelato Nord n 36 si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano un incendio.

Le cause in corso di accertamento.

All’interno dell’appartamento erano presenti il proprietario e la moglie entrambi tratti in salvo e trasportati presso il pronto soccorso di Parma per intossicazione da monossido dove sono ancora in osservazione.

L’edificio è stato evacuato per precauzione. E’ rimasto stabile e agibile, tranne l’appartamento al primo piano.

Non ci sono ulteriori danni a cose o persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Parma, 118, Carabinieri.