“Il diabete in comune”: il progetto del parmigiano Damiano Iulio

A Chianciano Terme nasce il primo sentiero per persone affette da diabete.

Il 26 novembre scorso il sindaco Andrea Marchetti ha inaugurato a Chianciano “il sentiero dell’acqua” che vuole coniugare la valorizzazione del territorio di Chianciano Terme e delle sue acque salutari con i benefici del camminare, dunque una palestra a cielo aperto per tutti i diabetici ma anche normoglicemici, concittadini e turisti”.

“Una occasione per rilanciare il nostro territorio – afferma il sindaco Marchetti – coinvolgendo gli operatori turistici e una vera grande opportunità per le persone che vogliono migliorare la qualità della loro vita all’aperto, tra la natura. Una alternativa alle palestre cittadine offerte dalla splendida natura dei nostri territori”.

Il progetto nasce da un’idea di Damiano Iulio, attivista per i diritti delle persone con diabete, che a Chianciano ha trovato la prima concreta applicazione di una iniziativa pensata per “Cambiare in meglio la vita di persone affette da diabete”. Il progettista ricorda come “il cammino dell’acqua” svolga una funzione sociale importantissima: “con la sua cartellonistica “funzionale” offriamo informazioni specifiche alle persone affette da diabete, quelle informazioni che possono aiutare a migliorare la propria condizione di vita e cercare di ritardare le complicanze, quelle che influiscono sulla spesa sanitaria nazionale, all’interno di percorsi diversificati per ogni età”

“Un modello da imitare quello di Chianciano Terme – afferma la senatrice Daniela Sbrollini, copresidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sport, benessere, salute” – Non a caso “il cammino dell’acqua” è già riconosciuto “bandiera azzurra” da Anci e Fidal. Si tratta di una vera rivoluzione amministrativa per i comuni italiani perché per la prima volta un comune si occupa dei cittadini diabetici e lo fa con i soldi dei cittadini stessi, dunque restituisce una parte. Questa è la realizzazione plastica dello spirito che vogliamo diffondere con la nostra attività dell’Intergruppo: promuovere lo sport diffuso per migliorare la salute e prolungare il benessere fisico dei cittadini. Lavoriamo perché faccia scuola in tanti altri comuni italiani”.

Damiano Iulio sottolinea che ” ‘Il diabete in comune’ si propone a tutti i comuni termali italiani, con l’obiettivo di fare rete e moltiplicare e far sviluppare su tutto il territorio italiano sentieri simili al “cammino dell’acqua’ “e chiude con un sogno: “Mi piacerebbe lanciare l’idea di istituire una giornata nazionale “terme per il diabete”. Credo che le terme abbiano un enorme potenziale per il miglioramento della qualità di vita, lo dimostrano studi scientifici”.

Il progetto verrà presentato con una Conferenza Stampa a Roma nella sala Stampa di Palazzo Montecitorio il 14 maggio alle ore 13.