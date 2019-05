Sicurezza dei cantieri edili, il seminario a Palazzo del Governatore

Ha preso avvio questa mattina, nell’Auditorium di Palazzo del Governatore, il seminario sulla sicurezza dei cantieri edili, nell’ambito della X Giornata Nazionale per la sicurezza sui cantieri.

Il convegno è suddiviso in due sessioni, quella mattutina sulle “Attività di vigilanza e aggiornamento normativo” e quella pomeridiana sul “Sistema di gestione partecipato nella sicurezza dei cantieri edili”. L’iniziativa è promossa da Federarchitetti, con Ausl Parma, Parma Infrastrutture Spa società di scopo del Comune di Parma, Centro Servizi Edili Formazione e sicurezza di Parma.

La sessione mattutina è stata incentrata su “Attività di vigilanza e aggiornamento normativo” ed è iniziata con i saluti delle Autorità.

Alle 9.30, Silvia Squarcina di INAIL Parma ha parlato di “Andamento del fenomeno infortunistico e malattie professionali nella Provincia di Parma”. Si è proseguito con l’intervento dell’ingegner Francesca Lovisatti – SPSAL dell’AUSL di Parma – riguardo l’attività di vigilanza nei cantieri svolta dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’AUSL di Parma. Vittorio Gherri – CPT Parma – ha poi parlato dell’attività svolta dal CPT di Parma.

Successivamente le Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali hanno affrontato il tema delle “Problematiche di sicurezza sul lavoro e nuove forme contrattuali atipiche e flessibili”, mentre Vincenzo Mainardi ha focalizzato il suo intervento su: “Buone prassi nello svolgimento delle attività professionale di CSP e CSE”.

Il geometra Nicola Fadda ha parlato di novità normative in materia di lavori stradali e infine il dottor Massimo Magnani – SPASL di Reggio Emilia – ha approfondito la tematica riguardo “L’ambiente confinato: presentazione delle linee guida regionali”.

Ha coordinato i lavori della sessione mattutina l’architetto Nicolai Zanettini di Federarchitetti Parma.

Alle 14 prenderà avvio la sessione pomeridiana incentrata su “Sistema di gestione partecipato nella sicurezza dei cantieri edili”. Di seguito gli interventi previsti.

L’ingegner Francesca Lovisatti – SPSAL dell’AUSL di Parma – parlerà di: Il Sistema di Gestione Partecipata della Sicurezza nelle Grandi Opere (Tibre e Pontremolese): Esperienza AUSL di Parma. Alle 14.30 l’ingegner Sara Malori di Parma Infrastrutture Spa tratterà di: Il programma degli investimenti del Comune di Parma: importanza dei protocolli d’intesa e di legalità nei lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare e della rete stradale. Alle 15 tavola rotonda su: “Importanza di una strategia condivisa per garantire le condizioni di sicurezza nei cantieri pubblici e privati da parte degli organi di controllo, i committenti pubblici e privati, le figure professionali e le organizzazioni sindacali”. Moderatore Fabrizio Marcheselli. Partecipano: AUSL, Comune di Parma, rappresentato da sarà presente l’Assessore Michele Alinovi , ANCE , Ord. Professionali, Federarchitetti.

Federarchitetti – Sindacato nazionale architetti liberi professionisti – ha programmato per il giorno 10 maggio la Giornata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri, giunta ormai alla decima edizione,un momento finalizzato a promuovere la prevenzione e la sicurezza nel settore dell’edilizia, chiamando di nuovo a raccolta professionisti, tecnici, imprese, lavoratori, rappresentanze sociali, associazioni e istituzioni per confrontarsi sul delicato tema degli infortuni nei cantieri edili.