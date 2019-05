Lunedì 20 maggio alle ore 20 è stato organizzato un “appuntamento antifascista” in piazzale Dalla Chiesa all’angolo tra viale Bottego e via Verdi per contestare il comizio di Forza Nuova con la presenza del segretario Roberto Fiore.

La mobilitazione vede come soggetti coorganizzatori ANPI Parma, Pirati Metropolitani, Ateneo Libertario, USI-cit, Partito Democratico, Officina Popolare Parma, PCI – Parma e tutte le altre forze democratiche e antifasciste che si stanno aggiungendo in queste ore.