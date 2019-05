Roma-Parma 2-1

Marcatori: 35′ pt Pellegrini, 41′ st Gervinho, 43′ st Perotti.

AS ROMA: Mirante, J. Jesus, Pellegrini, Perotti, Dzeko (17′ st Schick), Kolarov, De Rossi (cap.) (36′ st Under), Fazio, Florenzi, Pastore (12′ st Cristante), El Shaarawy.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Santon, Zaniolo, Kluivert, Nzonzi, Manolas.

All.: Ranieri.

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi (34′ st Gazzola), Stulac (21′ st Machin), Ceravolo, Gobbi, B. Alves (cap.), Gervinho, Gagliolo, Dezi, Kucka, Sprocati (44′ st Diakhate).

A disposizione: Brazao, Sepe, Dimarco, Barillà, Scozzarella, Kasa, Biabiany, Grassi.

All.: D’Aversa.

Arbitro: Sig. Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Assistenti: Sigg. Alfonso Marrazzo di Frosinone e Fabrizio Posado di Bari. IV Uomo: Sig. Luca Pairetto di Nichelino. V.A.R: Sig. Fabio Maresca di Napoli. A.V.A.R.: Sig. Giacomo Paganessi di Bergamo.

Note – Calci d’angolo: 12-8. Ammoniti: Kucka (P), Perotti (R). Recupero: 1’pt, 2’st. Spettatori: 62.304 (23.854 abbonati, 38.450 paganti).