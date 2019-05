Salsomaggiore: un litigio in auto degenera in un accoltellamento

Nel pomeriggio di ieri, a Salsomaggiore Terme, un litigio tra due residenti, uno italiano e l’altro albanese, è degenerato in un accoltellamento.

I due si trovavano a bordo della stessa auto in località Bargone Montauro quando, per motivi sui quali sono in corso approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri, è scoppiata una lita che ha avuto come epilogo il ferimento dell’albanese.

La vittima è attualmente ricoverata presso l’Ospedale di Fidenza e l’autore è stato denunciato dai Carabinieri in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma.