Arrestato un cileno, su di lui c’era un mandato di cattura internazionale

Durante la notte di ieri le donne e gli uomini della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arrestato un cileno di 68 anni, su cui gravava un mandato di cattura internazionale.

L’operazione è stata possibile grazie alla grande attenzione e professionalità della sala operativa del 113 ed alla non comune capacità operativa degli agenti sul territorio.

L’uomo era in Hotel nel centro di Parma, ed è stato arrestato ai fini estradizionali a seguito di una sentenza di condanna della Corte De Apelaciones De Concepcion Chile per 10 anni e un giorno di reclusione per il reato di sequestro di persona aggravato, in relazione a fatti commessi nel setttembre del 1973.

Il soggetto è stato accompagnato in carcere ed è ora a disposizione della Corte d’Appelo di Bologna.