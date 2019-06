Al Gruppo Camst il Premio Innovazione Smau R2B 2019

Al Gruppo Camst è andato il Premio Innovazione Smau I R2B 2019: il riconoscimento assegnato alle realtà che hanno saputo trasformarsi per andare incontro alle rinnovate esigenze di clienti e cittadini, assegnato nell’ambito dell’evento SMAU che si svolge a Bologna il 6 e il 7 giugno.

In particolare il Gruppo Camst è stato premiato per la sua esperienza di Open Innovation per avere avviato la collaborazione con il network di MindsettER, la rete di startup dell’Emilia-Romagna supportata da Aster e dalla Regione Emilia-Romagna. Obiettivi della partnership: contribuire all’ecosistema dell’innovazione regionale ed esplorare nuove opportunità di business nell’ambito della ristorazione.

Maurizio Polverino, responsabile marketing strategico del Gruppo Camst: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo Premio che valorizza il nostro impegno nella ricerca di soluzioni innovative per lo sviluppo della nostra azienda all’insegna del dialogo e della partnership con realtà stimolanti e dinamiche come MindsettER”.

Il progetto ha previsto l’incontro con una selezione di startup di MindsettER, di queste, una selezione di startup è stata messa in contatto con un gruppo di lavoro, per approfondire il progetto, renderlo più rispondente alle esigenze del gruppo Camst e del mercato, per poi svilupparlo. Nelle logiche dell’Open Innovation, alcune startup potranno diventare fornitrici di servizi o prodotti, o entrare nel Gruppo, e allo stesso modo Camst potrà sviluppare nuove opportunità di innovazione e di business.