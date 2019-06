Sblocco Ponte Nord, Lega: “Come al solito Pizzarotti millanta: lui non ha fatto nulla”

“Ci vuole una bella faccia tosta da parte del sindaco Pizzarotti nel voler mettere il cappello sullo sblocco del Ponte Nord per cui lui non ha fatto nulla. L’emendamento della Lega che ha sbloccato la situazione non è l’ultimo tassello di un lavoro che dura da anni di Pizzarotti (e immaginiamo del PD), come sostiene il sindaco. LEGGI” Lo scrive la Lega Parma sulla sua pagina Facebook. “La realtà è che questo è il risultato di un lavoro caparbio e ostinato iniziato 1 anno fa, da quando la Lega è al Governo.

Prima non c’era nulla: nessuna iniziativa, nessuna speranza di riconsegnare il Ponte alla città. Il deserto. L’assessore Alinovi, con spirito collaborativo, ha dato un contributo nel costruire l’emendamento e lo ringraziamo. Il Segretario Generale di AIPO, Meuccio Berselli, anche.

Dovrebbe essere sempre così, come abbiamo detto più volte, però questa è un’iniziativa della Lega, iniziata dalla Lega e conclusa con la Lega che ha convinto la maggioranza parlamentare a seguirla. Noi lavoriamo per il bene della città nonostante Pizzarotti non perda occasione per dimostrarsi un interlocutore inaffidabile e fazioso per qualsiasi istituzione.

È ora che maturi e impari a far il bene di Parma!”