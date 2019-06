FdI raccoglie firme in Valtaro e Valceno per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

Dopo l’ottimo risultato delle elezioni europee Fratelli d’Italia è in mobilitazione con una raccolta firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. La raccolta firme, promossa anche online attraverso il sito di Fratelli d’Italia www.fratelli-italia.it o tramite i social, avverrà con i moduli cartacei presso i banchetti che saranno predisposti a Parma in via Mazzini ogni sabato pomeriggio, a Bardi, Bedonia, Borgotaro e Solignano nei giorni di mercato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire da sabato 15 giugno 2019 presso il mercato di Bedonia fino a giovedì 27 giugno 2019 presso il mercato di Bardi.

Fratelli d’Italia sostiene da sempre la necessità di una Riforma Presidenziale dello Stato.FDI auspica un Presidente della Repubblica eletto direttamente dagli italiani e che rafforzi così l’unità nazionale, che dia prestigio internazionale all’Italia e che tuteli in pieno l’interesse della Patria. Un Presidente votato dagli italiani e che risponde del suo operato solo di fronte agli italiani è la più importante Riforma costituzionale che potremmo regalare alla nostra Nazione.

Coordinamento Provinciale FDI Parma