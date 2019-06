Lega Parma: al via il tesseramento 2019

Al via il tesseramento 2019 della Lega con banchetti e gazebo in tutta Italia dopo il grande successo alle elezioni europee.

Il primo appuntamento per i simpatizzanti di Parma del partito di Matteo Salvini che desiderano iscriversi è per sabato 15 giugno, dalle 10 alle 18 in via Mazzini.

Altri gazebo saranno allestiti nei prossimi giorni a Parma e in provincia.

Saranno presenti il segretario provinciale Emiliano Occhi e i parlamentari del territorio Laura Cavandoli e Maurizio Campari.

“La Lega – spiega Occhi – è il primo partito in città, in provincia e in regione perché ha saputo mantenere le promesse: dallo stop all’immigrazione clandestina alla Sicurezza, dalla legittima difesa allo smantellamento della pessima Legge Fornero, dalla Flat Tax alla Pace fiscale”.

“Un passo alla volta – aggiungono i parlamentari Cavandoli e Campari – stiamo attuando il nostro programma di riportare i bisogni dei cittadini al centro dell’azione politica al posto di banche, lobby, poteri forti, interessi di parte o stranieri. È una forte azione della politica del buon senso”.

“Alle grandi manovre del Centrosinistra che inizia ad avere paura di perdere la Regione Emilia-Romagna – concludono gli esponenti del Carroccio – noi come sempre rispondiamo stando in mezzo ai cittadini che chiedono un cambiamento anche in Regione. Soprattutto a Parma che da sempre è penalizzata rispetto alle altre città emiliane.”