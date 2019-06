Ponte Colorno, Rainieri: “Ci saranno disagi per l’installazione dei sistemi di monitoraggio e controllo”

“L’installazione dei sensori per il monitoraggio della stabilità del ponte e del sistema per il controllo dei carichi transitanti comporterà forti limitazioni al transito se non addirittura una nuova totale interruzione. Sarebbe stato meglio che tale operazione fosse stata immediatamente prevista subito con i progetti di ristrutturazione e effettuata durante i conseguenti lavori”. È quanto ha affermato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, in una nuova interrogazione alla Giunta regionale che torna ad evidenziare il problema della mancata presenza delle strumentazioni di monitoraggio e di controllo sul ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno riaperto dopo 21 mesi di gravi disagi il 5 giugno scorso.

“Quando il problema era emerso già lo scorso mese di marzo, la Provincia di Parma aveva dichiarato che era in corso uno studio dell’Università di Parma per individuare la soluzione migliore. Ad oggi sappiamo sempre dall’ente provinciale che lo studio è ancora in corso, per cui il ponte è stato riaperto al transito limitato ai mezzi sotto le 44 tonnellate, senza nessun tipo controllo e con la prospettiva di nuovi pesanti disagi per quando verranno installati – ha quindi aggiunto il Consigliere regionale leghista – La Provincia di Parma a guida PD ancora non convince sulla gestione di questo importantissimo ponte anche perché già a marzo evidenziava la necessità di posare la fibra ottica, proprio per poter predisporre le strumentazioni di controllo, cosa che non sembra sia stata fatta e per cui ci vorranno nuovi importanti lavori. È quindi giusto che a questo punto ne risponda anche la Regione perché si tratta di una infrastruttura vitale per un’ampia parte di territorio regionale che ha già subito troppi disagi per essere stata trascurata proprio dalle amministrazioni a guida PD, come appunto Regione, Provincia e quella per fortuna passata, del Comune di Colorno”.