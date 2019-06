Occhi (Lega): Parma capitale di tutto, ma poi la città è abbandonata a se stessa

“Parma capitale Green, della Cultura, dei Diritti, dell’Integrazione poi i parmigiani escono di casa di casa e cosa trovano? Una città abbandonata a se stessa: negozi chiusi, puzza d’urina e sacchi dell’immondizia, bottiglie rotte e cartacce, baby gang, bande etniche e spacciatori, cantieri da terminare e chiusi alla città, aree verdi lasciate seccare, interi quartieri consegnati al degrado, molti progetti annunciati ma mai finiti. Parma ha bisogno di concretezza, manutenzione, servizi nelle frazioni, pulizia e decoro”, dice Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

“Le elezioni europee, in cui Pizzarotti da sindaco in carica e sempre in tv ha convinto solo 1 parmigiano su 46 a scrivere il suo nome sulla scheda, dovrebbero aver insegnato che è inutile mettersi medaglie mediatiche se poi non si governa la propria città: i cittadini chiedono concretezza.



I cittadini, i consiglieri comunali, le associazioni hanno ben chiari i problemi della città. Solo il sindaco non riesce a vederli?

Parma ha bisogno di un sindaco che inizi, dopo 7 anni, finalmente ad occuparsi della comunità che dovrebbe amministrare: basta con la campagna elettorale permanente e gli annunci sensazionalistici.

I parmigiani meritano rispetto, anche perché poi, alla fine a votare ci vanno loro, non solo la Gruber e Formigli”, conclude l’esponente del Carroccio.