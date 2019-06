Arte & Gusto celebra il suo 5° anniversario

Mercoledì 26 Giugno, a partire dalle ore 18 ARTE & GUSTO celebra il suo quinto anniversario e vuole essere condividerlo insieme alla città in un momento conviviale e di festa da trascorrere tutti insieme.

Per la speciale occasione, ci saranno alcune piacevoli sorprese:

APERICENA (Gran Buffet libero)

Dj Set (dalle 18 alle 24)

Tutte le consumazioni a soli 5 euro

Ma non è tutto: cliccando “PARTECIPA” e CONDIVIDI sulla pagina facebook di Arte & Gusto relativa all’evento si avrà l’opportunità di poter essere uno dei fortunati vincitori di una delle 10 bottiglie di Ca’ Del Bosco messe in palio da ARTE & GUSTO.

Durante la serata di Mercoledì 26 Giugno annunceremo i nomi dei 10 fortunati vincitori sulla bacheca di questo evento, in bocca al lupo! E non mancare! Vieni e festeggia insieme a noi.

Arte & Gusto è un locale innovativo e multifunzionale dove il piacere per la buona tavola incontra la passione per la cultura. È anche luogo d’incontro dove è possibile degustare nella sua amena terrazza un gustoso apericena accompagnati da cocktail e long drink in compagnia dei propri amici.

La moderna struttura si trova in una zona strategica di Parma, in via Emilia Est 87, comodamente raggiungibile sia dal centro città sia dalla vicina tangenziale.