Operazione anti-‘ndrangheta, Pizzarotti: “Un plauso allo Stato e alla Polizia”. Pd Parma: “Aemilia punta dell’iceberg”

“Oggi le forze dell’ordine italiane hanno inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna, ci sono stati arresti importanti, anche a Parma. Lo Stato, così, dimostra di avere gli anticorpi necessari per contrastare con fermezza e spessore la mafia. Ribadisco un concetto essenziale: le istituzioni devono essere sempre presenti, vigili e attente in difesa della legalità e al servizio della collettività. Fuori la mafia dalle nostre città, fuori la mafia dall’Emilia Romagna e dall’Italia. Un plauso allo Stato e alla polizia”.

Così il sindaco Pizzarotti ha commentato l’operazione contro la ‘ndrangheta scattata questa mattina all’alba in Emilia Romagna.

Che il Processo “Aemilia” fosse solo la punta dell’iceberg lo dimostrano i fatti accaduti alle prime ore di quest’oggi tra le provincie di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.



L’imperativo resta sempre lo stesso: battersi ogni giorno affinché cresca la coscienza civile e responsabile nella cittadinanza, per non lasciare spazio ad alcun tipo alla criminalità organizzata.

Questo è il momento in cui tutti devono reagire: la lotta alla criminalità organizzata, deve essere quotidiana e senza ambiguità di sorta, perché i risultati non vanno mai considerati definitivi.

Come Partito Democratico siamo dalla parte della magistratura e delle forze dell’ordine che anche oggi hanno dimostrato uno straordinario lavoro. Ogni giorno ciascuno di noi deve fare la propria parte, schierandosi dalla parte della legalità, senza alcuna ambiguità.

