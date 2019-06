Il sindaco Pizzarotti presso una innovativa stazione di autolavaggio

Ieri pomeriggio il sindaco Federico Pizzarotti ha incontrato Michele Nordi, un giovane imprenditore che ha deciso di scommettere su un servizio innovativo: una start up dedicata al lavaggio delle auto a domicilio, senza dispersione di acqua, senza sporcare l’asfalto e utilizzando, inoltre, solo prodotti biodegradabili ed ecocompatibili.

Il Sindaco ha quindi assistito, nella stazione di viale Fratti, ad una dimostrazione pratica dell’efficacia del servizio, che permette agli utenti di non spostare la propria auto dal parcheggio e che fa sì che non venga sprecata acqua né prodotto inquinamento attraverso l’utilizzo di detersivi dannosi per l’ambiente: “una delle piccole imprese virtuose e coraggiose – ha sottolineato – che punta sull’innovazione e la sostenibilità”.