Cavandoli (Lega): “La Camera approva l’istituzione della giornate nazionale degli Alpini”

“Gli Alpini avranno la loro giornata nazionale il 26 Gennaio di ogni anno, la Camera ha infatti approvato la proposta di Legge che istituisce la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino, come avevamo promesso un anno fa in occasione del grande raduno delle penne nere di Trento”, dice Laura Cavandoli, parlamentare parmigiana della Lega firmataria della proposta.

“Lo scopo del provvedimento – prosegue l’esponente del Carroccio- è quello di tenere vivo il ricordo della battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio 1943 e di tramandare alle nuove generazioni i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell’interesse nazionale e nell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. Auspichiamo che le istituzioni locali e scolastiche siano attivamente coinvolte con iniziative, incontri, mostre su tutto il territorio nazionale già dal 2020.”

“Gli Alpini – conclude la Cavandoli – sono stati tanto valorosi in guerra, quanto presenti e solidali in tempo di pace, in occasione di terremoti, alluvioni e ogni tipo calamità naturali a sostegno delle popolazioni colpite. Oggi rappresentano una grande comunità, costituita non solo dai militari in servizio, ma anche da quelli in congedo, molto legata al territorio. Per questo sono amati da tutti gli italiani”.

La proposta di legge – che nasce dalla Lega Emilia – passa ora all’approvazione del Senato.