“Noi stiamo con le Briciole!”. Raccolte 400 firme di solidarietà e sostegno. I timori della Cgil

Alla luce di ciò che sta succedendo in questi giorni intorno alla Fondazione Solares delle Arti, i lavoratori, sostenuti dalla SLC CGILdi Parma, intendono manifestare la loro profondissima preoccupazione rispetto alla sostenibilità economica e finanziaria della Fondazione medesima. Infatti, ad oggi pare non esservi la garanzia che l’istituzione sia in grado di generare e reperire liquidità e far così fronte all’indebitamento generale .

Più volte è stata sollecitata la presentazione della pianificazione finanziaria dell’intera Fondazione, senza alcun risultato. La sensazione, che nei fatti è una certezza, è che si stia navigando a vista quando invece, in previsione anche di Parma 2020, occorrerebbero certezze e garanzie di sana continuità gestionale, di programmazione, occupazionali e di regolare pagamento delle retribuzioni e dei debitori.

A pagare le conseguenze di questo stato di cose sono i lavoratori, protagonisti della storia del Teatro delle Briciole, soggetti attivi della sua programmazione culturale e traino costante della sua attività quotidiana che, nonostante la frequente irregolarità del pagamento degli stipendi (nel 2013 si era arrivato ad un accumulo di n.9 mensilità) continuano a prestare la propria professionalità con dedizione e impegno.

Proprio per difendere la preziosità e unicità di questo luogo, patrimonio della città e non solo, le maestranze ritengono di vitale importanza la pianificazione finanziaria economica e organizzativa, inclusa la definizione dei ruoli e l’assunzione di responsabilità da parte di coloro che determinati ruoli ricoprono e che fino ad ora non hanno avuto riscontro.

Cgil Parma

Abbiamo superato le 400 firme! A chi pensava che le polemiche si sarebbero smorzate, questa catena di solidarietà e sostegno dovrebbe offrire qualche spunto di riflessione. Ciò che si semina, poi si raccoglie, nel bene e nel male.

Noi stiamo con le Briciole!

Siamo cittadini e cittadine orgogliosi e onorati di avere a Parma una realtà come il Teatro delle Briciole, conosciuta e stimata in Europa e nel mondo per la qualità delle sue produzioni e delle sue proposte, prezioso luogo di cultura per le nostre scuole e per spettatori di ogni età.

Ci siamo trovati senza parole di fronte alla notizia della decisione unilaterale del CdA di Solares Fondazione delle Arti di sollevare dal loro incarico Flavia Armenzoni , Alessandra Belledi e Beatrice Baruffini, vale a dire la direzione organizzativa e artistica del Teatro delle Briciole.

Ma poi, dopo l’incredulità e lo sconcerto, ci siamo detti che qualche parola avremmo dovuto trovarla, per attestare pubblicamente a queste tre donne, che stimiamo profondamente dal punto di vista professionale, etico e umano, la nostra piena solidarietà ed il nostro sostegno. Per ringraziarle per tutto quello che hanno fatto e che faranno ancora per il Teatro delle Briciole, un bene comune della nostra città, per tutelare il quale sono state disposte a fare sacrifici personali, economici e professionali e che si vedono oggi ripagate con questa moneta.

Della controparte, che dire? Con questo gesto non fa che rendere pubblico ciò che tanti, purtroppo, avevano avuto modo di constatare e di segnalare nel corso degli anni. Con questo gesto si qualifica da sola, forse pensando che Parma abbia la memoria corta oppure confidando che sia una città tanto passiva e distratta da non indignarsi per un’azione così grave; forse pensando che in città si apprezzino le maniere forti, il colpo di mano a sorpresa. Una controparte che dimostra scarsa trasparenza in ambito gestionale ed amministrativo, ma soprattutto non ha alcuna competenza specifica nell’area teatrale, prova ne sia che sta privando il nostro Teatro delle Briciole di una direzione artistica ed organizzativa vincente, apprezzata unanimemente, rischiando di far saltare sia la prossima stagione, sia i progetti per Parma 2020.

Una controparte presuntuosa ed ingrata a tal punto nei confronti dell’unica parte trainante della Fondazione, vale a dire quella teatrale, da non aver nemmeno considerato che i meriti, i riconoscimenti, i traguardi evidenti e continuativi in ambito culturale di queste tre donne sono stati tali da mobilitare una città, da spingere a schierarsi i rappresentanti di numerosissime altre istituzioni teatrali cittadine, italiane e europee, in un fine settimana di caldo soffocante.

E allora ci siamo detti che il pieno sostegno e l’attestato di stima per Flavia Armenzoni, Alessandra Belledi e Beatrice Baruffini non bastano.

E’ ora necessario aiutarle a difendere il Teatro delle Briciole e pretendere la piena trasparenza degli atti del CdA in merito alla gestione dei fondi e dei finanziamenti, constatare il rispetto delle norme statutarie nella rimozione delle tre direttrici dal loro incarico, considerato che uno dei soci fondatori è il Comune di Parma, ed infine pretendere il rispetto delle norme contrattuali, dato che va motivata la rimozione di una direzione artistica che ha avuto solo successi e riconoscimenti, non ultimo la menzione speciale al Premio S. Ilario 2018.