Arrestato spacciatore: continuava a sferrare calci e pugni alla Polizia anche se ammanettato

Nell’ambito dell’attività info-investigativa svolta dalla Polizia di Stato, personale della sezione antidroga della Squadra Mobile ha ricevuto numerose segnalazioni relative ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina posta in essere da cittadini di origine nigeriana dimoranti in un’abitazione ubicata in via Collodi.



Le indagini hanno permesso di appurare che all’interno dello stabile vi era un’abitazione nella disponibilità di alcuni cittadini nigeriani. Ieri mattina, è scattato il blitz che ha visto gli Agenti della Squadra Mobile procedere alla perquisizione locale dell’abitazione sospetta.



Nella circostanza, gli investigatori della Squadra Mobile hanno fatto ingresso nell’abitazione ed hanno accertato la presenza, all’interno di una camera da letto, di un cittadino nigeriano, il quale, resosi conto della presenza della Polizia si è scagliato contro il personale operante.

Lo stesso è stato bloccato e ammanettato, continuando tuttavia a sferrare calci e pugni. Le successive operazioni di perquisizione eseguite all’interno della camera da letto hanno consentito di rinvenire, poggiato sopra ad un tavolino, un bicchiere in plastica contenente trentasette “ovuli”, di cui venti ricoperti da nastro isolante di colore rosso e diciassette ricoperti da nastro isolante di colore grigio, tutti con sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 42 grammi. Sempre sullo stesso tavolino vi erano anche i due rotoli di nastro isolante, uno di colore rosso e l’altro di colore grigio, usati per il confezionamento degli “ovuli”.

L’uomo è stato identificato in EROMOSELE Diamond, 34enne nigeriano, pregiudicato e tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino nigeriano è già noto agli Uffici di Polizia in quanto già tratto in arresto in flagranza di reato dalla squadra Mobile di Parma per violazione di cui all’art. 73 DPR 309/90 nell’anno 2013 e, nello stesso anno, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per il medesimo reato dalla Squadra Mobile della Questura di Torino. La droga è stata posta sotto sequestro. EROMOSELE Diamond è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo programmato per la giornata odierna.

Ufficio Stampa