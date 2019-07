Ritiro bando Reggia di Colorno, M5S: “Bene, ma adesso la Provincia spieghi”

“Apprendiamo con favore il ritiro del bando da parte della Provincia per la concessione degli spazi e dei relativi servizi museali della Reggia di Colorno. La revoca del bando è stata una delle proposte che il nostro consigliere del Movimento 5 Stelle del comune di Colorno, Simone Guernelli, ha formulato nell’interpellanza presentata in consiglio comunale lo scorso 4 luglio.

La Provincia ha adesso il dovere di fornire maggiori dettagli e dare opportune spiegazioni ai cittadini in merito alle motivazioni che l’hanno condotta a fare questa scelta. I motivi del ritiro, infatti, non solo appaiono poco chiari ma ci lasciano perplessi dato che solo poche settimane fa era la stessa Provincia a vantarsi di un bando che (anche se durato solo una settimana) aveva ricevuto manifestazioni d’interesse da molte società di tutta Italia.

Questa inversione di marcia inspiegabile della Provincia sulla nuova governance della gestione del bando desta molti dubbi, cosi come anche la dicitura “valorizzazione strategica della Reggia, con un progetto più complessivo”, riportata proprio nel comunicato della provincia ( https://bit.ly/2LDrnQO).



Di che tipo di valorizzazione si tratterebbe?

Ci aspettiamo che nei prossimi giorni il Presidente Diego Rossi dia ai Colornesi delle spiegazioni, nel rispetto del principio della trasparenza.

Noi, come gruppo 5 stelle, continueremo a monitorare la situazione e siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni e forze politiche per valorizzare al meglio il nostro palazzo Ducale perché diventi un vero volano per la crescita di Colorno”, lo dichiarano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Alessandra Carbonaro e il consigliere di Colorno Simone Guernelli.