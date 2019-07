C’è anche Parma in “Vista da Vicino”, il format televisivo della Regione, nella puntata dedicata alle pari opportunità

C’è anche il contributo di Parma, Assessorato alle Pari Opportunità, guidato dall’Assessora Nicoletta Paci, in “Vista da Vicino”, format televisivo della Regione con una puntata dedicata, questa settimana, ai progetti volti ad abbattere le discriminazioni e gli stereotipi di genere. Il format verrà veicolato, in questi giorni, dal circuito delle emittenti private locali. Il video illustra alcuni dei progetti finanziati dalla legge regionale per la parità e contro la discriminazione di genere. A parlarne è l’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale e Pari Opportunità della Regione – Emilia Romagna, Emma Petitti.

“Dove hai trovato la forza? Siamo donne è la forza che trova noi”, frase incisa su un portachiavi in legno, è uno dei pensieri nati dal laboratorio che ha coinvolto proprio i ragazzi e le ragazze di Parma. “Open – Ogni persona è noi” è, infatti, il workshop per i giovani dai 14 anni dei centri di aggregazione, delle scuole e i centri giovani che ha coinvolto, nel 2018, i quattro distretti della provincia di Parma. Il format illustra le esperienze svolte a livello regionale: “Educare alle differenze per costruire una cittadinanza di genere” è il laboratorio rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori, che ha coinvolto tutta la provincia di Modena. Altro contributo è quello di Vergato (Bo) con “Cuore”, il progetto di lotta agli stereotipi di genere nello sport rivolto alla formazione degli educatori e degli allenatori.

‘Vista da vicino’ è on line sul sito della www.regione.emilia-romagna.it – su Facebook e su Youtube