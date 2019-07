Massari in visita alla Caserma dei Carabinieri: “Porto l’abbraccio di Fidenza ai congiunti del vice brigadiere Mario Cerciello Rega”

Ho ritenuto di portare l’abbraccio di Fidenza e dei fidentini ai congiunti del vice brigadiere Mario Cerciello Rega affidandolo all’Arma dei Carabinieri che, di questo giovane servitore dello Stato caduto in servizio, è stata una seconda famiglia prima ancora che una scelta professionale.

Nel primo pomeriggio ho incontrato in caserma il Comandante della Compagnia di Fidenza, Capitano Giuseppe Fiore, e il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile, il Sottotenente Matteo Scanu, esprimendo loro il cordoglio cittadino e rinnovando il più forte e sincero ringraziamento per il lavoro quotidiano che l’Arma svolge per proteggere la Comunità nazionale, in ogni angolo del Paese, spesso sopperendo alla mancanza di mezzi con la forza della passione e con una dedizione assoluta dei suoi organici.

Un lavoro prezioso, che è più forte delle polemiche e che si riconosce in pieno nel discorso del Comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, che nel giorno delle esequie del vice brigadiere Rega ha evidenziato la necessità del “rispetto per i Carabinieri e per un carabiniere che è morto per tutelare i diritti di tutti, a partire dal diritto all’equo trattamento che a ogni persona, anche a una persona arrestata perché ha compiuto un orrendo crimine, va garantito e tutelato”.

Parole che esprimono un forte contenuto civile e democratico e che, ancora una volta, possiamo decidere se farle cadere nel vuoto passando alla polemica successiva o se farle nostre, in questo Paese che ha così bisogno di buon senso e di collaborazione tra cittadini e Istituzioni.

Andrea Massari, sindaco di Fidenza