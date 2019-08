La parmigiana Sihem Abdelafou Zeaiter si candida alle parlamentari tunisine come rappresentate della comunità tunisina in Italia

Sihem Abdelafou Zeaiter, è una ragioniera italo-tunisina da oltre quindici anni in un azienda pubblica italiana di Parma.

Dal 2006 è stata sempre attenta ed attiva nelle cause sociali che riguardano la comunità tunisina in Italia.

Sempre nello stesso anno per promuovere l’integrazione e la cultura tunisina apre la prima scuola d’arabo a Parma, ancora oggi attiva e frequentata da numerosi bambini.

E’ stata spesso impegnata ad aiutare la comunità tunisina e si è concentrata particolarmente nel trovare lavoro alle numerose donne presenti sul territorio, fornire i migliori servizi e le più disparate informazioni in termini di leggi e bandi disponibili per agevolare le famiglie in difficoltà.

Oggi, dopo tanti anni passati a divulgare nella società italiana la migliore immagine del popolo tunisino, Sihem Abdelafou Zeaiter si candida alle parlamentari tunisine come rappresentate della comunità tunisina in Italia.