“Tomaca Fest” a Collecchio, per celebrare il pomodoro

Sabato 31 Agosto e domenica 1° settembre torna la quarta edizione della ‘Tomaca Fest’, l’evento celebrativo dedicato al pomodoro ricco di proposte e di novità, organizzato dal Comune di Collecchio in collaborazione con l’Azienda Agraria Sperimentale Stuard di San Pancrazio e patrocinato dal Comune di Parma.

Obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare e promuovere le eccellenze locali, mettendo in luce la lunga tradizione conserviera del territorio, dove il pomodoro è uno dei pilastri agro-industriali ed il protagonista assoluto di un festival destinato a riproporsi annualmente.

Gli appuntamenti, articolati nelle due giornate, propongono diverse iniziative che coinvolgono dagli esperti del settore a tutta la cittadinanza, a partire dai bambini e le loro famiglie.

Tra le novità, sabato 31 Agosto è organizzata la ‘Tomaca Bike’, biciclettata amatoriale che dal capoluogo di Collecchio arriverà a Giarola, dopo una tappa golosa e divertente.

Sempre sabato 31, alle ore 16 alla Corte di Giarola, si svolgerà il convegno a tema ‘Il Pomodoro ieri, oggi e domani’ rivolto agli studenti di economia e del food system, agli agricoltori, agli appassionati in materia.

Allo scopo di confrontarsi sui diversi aspetti che attengono al pomodoro, a partire dal suo arrivo in Europa fino all’attuale sistema industriale, il convegno è strutturato in macro argomenti che mirano insieme a mettere a fuoco l’attuale situazione della filiera e le prospettive per il futuro.

Al termine del convegno sarà possibile visitare il Museo del Pomodoro con una guida dedicata ai partecipanti.