Parma: vandali in azione contro un treno in sosta. Identificato un 35enne straniero

“Vandali in azione a Parma, in un raid velocissimo fra le 10.00 e le 11.00. Una corsa all’interno del nuovo treno Rock mentre era in sosta, il tempo di prendere l’ascia di sicurezza e spaccare tutto poi la fuga!”. Lo scrive l’assessore regionale ai trasporti Donini. “No cari teppistelli, non la scamperete, perché ora le telecamere faranno il loro mestiere ed il personale Trenitalia e le testimonianze dei presenti magari saranno in grado di darvi un volto, un nome ed un cognome. Quei vetri rotti vi costeranno molto caro in termini civili e penali!!! Tolleranza zero!!! Non avete fatto una stupidata, avete commesso un crimine!!!”.

La Polizia ferroviaria di Parma ha identificato un 35enne straniero come l’autore dell’atto vandalico.