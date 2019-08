Scuola innovativa, Cavandoli: “Il Ministero finanzia altri tre progetti”

“Altri 3 progetti parmigiani di scuola innovativa, premiati con un finanziamento di 20 mila euro ciascuno dal Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che ha appena firmato il decreto per l’introduzione di metodologie innovative nei processi educativi che stanzia 20 milioni di euro per la realizzazione di ambienti di apprendimento e di didattica innovativa in 1.006 istituti scolastici italiani. A Parma sono destinati 60 mila euro che premiano i progetti di Marconi, Giordani e l’Istituto Comprensivo di Salsomaggiore con un finanziamento di 20 mila euro ciascuno”, dice Laura Cavandoli deputato parmigiana della Lega e membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Il provvedimento fa seguito a un primo stanziamento di 22 milioni dello scorso dicembre, che aveva finanziato con 20 mila euro ciascuno altri 13 progetti in provincia di Parma.

Allora furono premiati i progetti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Rondani, Liceo Bertolucci, Istituto comprensivo Sanvitale Fra Salimbene di Parma, Istituto comprensivo di Borgotaro, Istituto d’Istruzione Secondaria Gadda di Fornovo, Istituto comprensivo di Felino, Istituto comprensivo di Valceno-Bardi, Istituto comprensivo di Medesano, Istituto comprensivo di Langhirano, Direzione Didattica di Fidenza, Istituto comprensivo di Neviano Arduini e Lesignano Bagni, Istituto comprensivo di Traversetolo.

“La scuola deve avere gli strumenti necessari per viaggiare al passo con i tempi – aggiunge la Cavandoli – sono felice che fino ad ora già 16 scuole di Parma abbiano visto i loro progetti innovativi finanziati dal MIUR. I soldi investiti nella scuola sono quelli spesi meglio in vista del futuro”.