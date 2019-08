Il cadavere di una donna emerge dalle acque del fiume Enza a Montechiarugolo

Oggi pomeriggio verso le 15.00 un pescatore ha lanciato l’allarme dopo aver individuato il cadavere di una donna che emergeva dalle acque del fiume Enza in via Curiel sotto il ponte tra Montecchio e Montechiarugolo.

Sono ancora sconosciute le cause del decesso.

La donna potrebbe aver commesso un gesto estremo, come anche esser stata spinta da qualcuno. Attualmente non si esclude nulla in attesa degli esiti delle indagini coordinate dalla Procura che, anche a seguito dell’autopsia potranno dare risposte più compiute.