Scuola Nebbia, anteprima letteraria alla Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Un’anteprima di quella che sarà “Scuola Nebbia 2019” all’interno della Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo che animerà l’intero paese, un assaggio delle tante sollecitazioni culturali che il Comune e l’Associazione Everelina proporranno a settembre.

Si tratta di due appuntamenti letterari che vanno ad arricchire l’articolata 63° edizione della Fiera, in programma da giovedì 22 fino a martedì 27 agosto: la presentazione del libro di Massimo Pasquini, “I membri della redazione”, si svolgerà sabato 24 agosto alle ore 19, il giorno successivo sarà la volta del volume di Simone Zaccagni, “La noia di un altro non vale”, domenica 25 agosto alle 17.15. Entrambi gli eventi rientrano nel progetto “Scuola nebbia 2019” organizzato dal polo culturale di San Secondo nelle Scuderie della Rocca dei Rossi, la fusione di musica, parole e teatro per avvicinare alla scrittura creativa e allo storytelling, al linguaggio del fumetto, alla composizione cantautorale e a quella elettronica.

“I membri della redazione” di Massimo Pasquini, casa editrice Alter Erebus press & label, racconta l’affascinante e provocatorio inviato speciale Eros Greco, il personaggio di spicco di questo noir capitolino. L’arrivo di un pacchetto contenente un macabro reperto scatena pulsioni recondite e paure inconfessabili tra i cronisti. Sullo sfondo, gli ultimi sussulti della Prima Repubblica, le stragi di mafia, l’inchiesta Mani Pulite e, soprattutto, il declino della carta stampata. Massimo Pasquini è un giornalista professionista, ha lavorato in tale veste per quotidiani, periodici ed emittenti televisive; è stato organizzatore e addetto stampa per artisti, spettacoli, festival e fondazioni culturali.

“Ogni racconto è per me una fotografia in prosa, in fondo, se ci pensate bene, ognuno di noi ha qualcosa da raccontare” spiega Simone Zaccagni nel presentare i 93 racconti di varia natura che compongono “La noia di un altro non vale”, casa editrice Alter Erebus press & label: dal rischiato morso di un coccodrillo a Laura Morante che chiede all’autore di fare una foto, dalla doccia fatta con la complicità di un elefante al declamare Garcia Lorca alla recita dell’asilo. Simone Zaccagni è nato e vive a Gubbio, di professione insegnante, scrive per un mensile, racconta alla radio le partite del Gubbio ed allena una squadra di calcio.

“Scuola Nebbia 2019” si terrà dal 2 al 14 settembre nella sala ex Scuderia della Rocca dei Rossi, nel Comune di San Secondo Parmense; gli otto differenti moduli, tutti gratuiti, si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per maggiori informazioni inviare una mail all’indirizzo biblioteca.sansecondo@gmail.com.