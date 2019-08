Acer porta il “Cinema in Cortile”

E’ stata una bella serata quella promossa da Acer Parma (Azienda Casa Emilia-Romagna), in collaborazione con il Comune di Parma, che ha visto protagonista il “Cinema in Cortile”.

Nello spazio comune di via Pozzuolo del Friuli ha infatti preso l’avvio la mini-rassegna pensata per far rivivere la tradizione delle visioni all’aperto da gustare tutti assieme, tra vicini di casa, fianco a fianco nelle notti che portano alla conclusione dell’estate.

Le prossime proiezioni si svolgeranno giovedì 29 agosto nel cortile di via Pozzuolo del Friuli, domenica 1 e 5 giovedì settembre in quello di via dei Bersaglieri. I film proiettati a partire dalle ore 21 sono due tra le commedie italiane che negli ultimi anni hanno riscosso maggiore successo di pubblico: “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia e “Perfetti sconosciuti”, di Paolo Genovese.