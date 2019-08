Pedemontana, Alzheimer: ripartono gli incontri di auto mutuo aiuto

Terminate le vacanze estive, da mercoledì 4 settembre riprendono, a partire da Monticelli Terme, i “GRUPPI di INCONTRO e di AUTO MUTUO AIUTO” (A.M.A.), un importante punto di riferimento per i familiari che assistono le persone affette da deterioramento cognitivo, tra le quali la più diffusa, e tristemente nota, è l’Alzheimer.

Momenti gratuiti di confronto sulle esperienze e le difficoltà quotidiane, ma anche occasione di “cura per chi ha cura”, organizzati da Pedemontana Sociale, l’azienda dei servizi alla persona dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, durante tutto l’anno, con cadenza settimanale o bisettimanale a seconda delle esigenze stesse dei partecipanti.

I luoghi degli incontri sono due: per i cittadini di Collecchio, Felino e Sala Baganza, si svolgono al Centro diurno di Collecchio (via Berlinguer 2), mentre per quelli di Montechiarugolo e Traversetolo i gruppi “A.M.A.” si ritrovano allo Sportello Sociale di Monticelli Terme (via Spadolini 16).

Partecipare è semplice, basta chiamare le due referenti del servizio, le assistenti sociali anziani di Azienda Pedemontana Sociale Elisa Forestieri e Cristina Giuberti, che rispondono, rispettivamente, ai numeri di telefono 0521 331350 e 0521 336392.