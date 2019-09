Martedì è il giorno della “Cena dei Mille”: info pratiche e orari. In caso di mal tempo si farà all’interno del Ponte Nord

Domani, martedì 3 settembre, è il giorno della “Cena dei Mille”, che si svolgerà nel centro storico di Parma: la tavolata si snoderà per circa 500 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica. L’accesso all’area della “Cena dei Mille” sarà subordinato all’esibizione del braccialetto di ingresso. Di seguito, le indicazioni ufficiali del Comune di Parma.

In caso di maltempo (svolgimento manifestazione all’interno del Ponte Nord): dalle ore 08:00 del 02/09/2019 alle ore 05:00 del 04/09/2019, istituzione del divieto di circolazione Ponte Europa.

RITIRO PASS

Per il ritiro dei braccialetti, sarà operativo un apposito point allestito presso i Portici del Grano, in Piazza Garibaldi, di fronte all’Albo Pretorio. Sarà possibile ritirare il proprio pass a partire dalle 17:00 e fino alle 20:00 di martedì 3 settembre: è necessario esibire il biglietto.

ACCESSO AREA APERITIVO

La “Cena dei Mille” sarà preceduta da un aperitivo. L’accesso all’area aperitivo sarà consentito a partire dalle h 19:00

RICONOSCIMENTO A NIEDERKOFLER

Alle h 20:00 è previsto un momento istituzionale, con i saluti del Comune di Parma e della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy. Seguirà la consegna del riconoscimento a chef Norbert Niederkofler.

CENA

La cena avrà inizio alle h 20:30. I posti pre-assegnati: l’esatta collocazione al tavolo verrà comunicata agli ospiti in concomitanza con il ritiro del braccialetto.

Promosso dal Comune di Parma e dalla Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy, nel quadro delle attività di Destinazione Emilia, sotto la regia di “Parma io ci sto!” e Parma Alimentare, “Settembre Gastronomico” si propone di valorizzare le eccellenze gastronomiche della Food Valley parmense e di promuovere il brand Parma come destinazione turistica foodie per l’intero mese di settembre. È il risultato della collaborazione tra Istituzioni, Consorzi di Tutela e importanti aziende alimentari. Main partner: Barilla, il Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP, il Consorzio del Prosciutto di Parma DOP, Delicius Rizzoli, Isola d’Oro, Mutti, Parmalat, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto e Zarotti. Main sponsor: BMW, Esselunga. Sponsor: Acqua di Parma, Coppini Arte Olearia, Ó Luxury. Sponsor tecnici: Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, Acqua Panna- S.Pellegrino, Ceretto, Consorzio di Tutela dei Vini Colli di Parma DOC e Veuve Clicquot. Consulenza gastronomica: ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, Parma Quality Restaurants e AIS Parma. In collaborazione con: Giocampus, Verdi Off – Teatro Regio di Parma, Ascom e Confesercenti.