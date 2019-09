Forza Civica: “Sono le donne a pagare il prezzo più alto dell’emergenza sicurezza in città”

“Nella nostra città l’emergenza sicurezza è ancora una volta

protagonista della cronaca nera. Purtroppo sono sempre le donne a pagare il prezzo più alto, anche se per fortuna in questo caso tutto si è risolto senza gravi conseguenze, ma solamente con tanta paura”.

Lo scrive in una nota Alessandro Corvi, presidente dell’associazione culturale Forza Civica.

“L’aggressione con scippo ad una donna in Via Palermo è l’ennesimo esempio di una situazione che caratterizza oramai da due anni Parma e dintorni. La città reale non è quella che ci fa vedere il sindaco, c’è anche una città che ha paura e che ogni giorno deve fare i conti con il degrado, la delinquenza e lo spaccio.

Auspico che il nuovo Governo non revochi i decreti sicurezza perchè sarebbe come consegnare la città a ladri, spacciatori e balordi”.