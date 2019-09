Scuole superiori: quasi conclusi i lavori estivi

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione e manutenzione che la Provincia di Parma ha fatto realizzare quest’estate sulle scuole superiori del Parmense.

Sono una ventina le scuole interessate da questi interventi, oltre a varie palestre, per una spesa di 600 mila euro.

Inoltre la Provincia ha acquistato e consegnato nuovi arredi per 123 mila euro.

“La scuola è una delle nostre priorità – ribadisce il Presidente della Provincia Diego Rossi – Il nostro impegno è quello di creare e mantenere luoghi di apprendimento sicuri e di qualità, affinché insegnanti e studenti possano vivere al meglio l’ambiente scolastico, esprimendo tutte le loro potenzialità. In vista della prossima ripresa delle attività a metà mese, auguro a tutti buon anno scolastico.”

“ Abbiamo raggiunto risultati apprezzabili, grazie al costante impegno e all’alta professionalità dell’Ufficio provinciale Edilizia scolastica – Patrimonio, che opera in collaborazione con l’Ufficio Programmazione scolastica che ci tiene costantemente aggiornati sull’andamento della popolazione scolastica e delle sue necessità formative” – spiega il Delegato provinciale Aldo Spina.

La popolazione scolastica degli istituti superiori è cresciuta quest’anno di 280 studenti (raggiungendo il numero totale di 19.719), di cui 74 iscritti al primo anno; a crescere sono soprattutto i licei e gli istituti tecnici: 22 studenti in più al classico, 46 al liceo scientifico e 24 al liceo scienze umane, 27 ai tecnici.

Diminuiscono invece il liceo artistico (di 22 studenti), i professionali (di 23 studenti).

SCHEDA INFORMATIVA

Lavori conclusi nell’estate 2019 negli edifici scolastici provinciali

Istituto Zappa Fermi di Borgotaro: tinteggi aule e corridoi

ITIS Berenini di Fidenza: rifacimento servizi igienici

Liceo Paciolo di Fidenza: tinteggi aule ed uffici

Istituto Magnaghi di Salsomaggiore, sede: tinteggi aule e laboratori

Liceo Ulivi: rifacimento servigi igienici, tinteggi aule

Liceo Marconi, sede: rifacimento servizi igienici

ITG Rondani: rifacimento servizi igienici

ITC Melloni: rifacimento servizi igienici

ITIS Da Vinci: rifacimento servizi igienici

IT Zappa Fermi di Bedonia: completamento serra

IT Bocchialini: tinteggi aule

ITC Bodoni: rifacimento controsoffitti due palestre

Liceo Marconi sede: tinteggi uffici

ITIS Berenini – Liceo D’annunzio Fidenza: completamento copertura scala emergenza

Palestra del Chicca: messa in sicurezza recinzione

Palestra Oltretorrente: rifacimento impianto illuminazione palestra

Liceo Marconi succursale di via Gioia: interventi di trasformazione degli ambienti del seminterrato per la realizzazione di aula 4.0, finanziati dal Liceo Marconi e Fondazione CariParma.

Sono stati sostituiti i quadri svedesi di varie palestre, per complessivi 50.000 euro

Lavori in corso che si completeranno entro la fine di settembre

Liceo Toschi: consolidamento scala ingresso, tinteggi

Liceo Romagnosi: sostituzione serramenti corridoi

ITG Rondani: ristrutturazione aule seminterrato

Lavori in corso che si completeranno entro metà ottobre

Sono stati consegnati il 22 luglio i lavori del Liceo Paciolo di Fidenza di ristrutturazione servizi igienici, palestra, consolidamento cemento armato, per 150 mila euro, finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso i MUTUIBEI.